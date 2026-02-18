ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ।
Published : February 18, 2026 at 9:42 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਰੋਨ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ H125 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ:
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
After the talks and press statements at Lok Bhavan in Mumbai, President Macron and I are on the way to the other programmes, which include the India-France Innovation Forum.@EmmanuelMacron pic.twitter.com/v2PKPEgP1o— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਗਿਟ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1. ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ।
2. ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ 'ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ 2047' ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।
3. ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
4. ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
5. ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੇਮਗਲ ਵਿੱਚ H125 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।
2026 is a turning point in the relations between India and Europe. The FTA with the EU will bring unprecedented momentum to India-France ties as well. Today, we have also signed an agreement to avoid double taxation, thus boosting investment between our people and companies. pic.twitter.com/IqhcBFWt8U— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
6. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ।
7. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ BEL ਅਤੇ Safran ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ।
8. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
9. ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ।
10. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ।
11. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ CNRS ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
12. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੋਧਾਂ।
13. ਇੱਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਟੀ-ਹੱਬ ਅਤੇ ਨੋਰਡ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ।
14. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ CNRS ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
15. ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ।
16. ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
17. ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ DBT ਅਤੇ ANRS ਵਿਚਕਾਰ ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
18. ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
19. ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
20. ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
21. ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਾ ਪੋਸਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
J’ai eu des entretiens approfondis avec le Président Macron à Mumbai. La réunion d’aujourd’hui revêt une importance particulière puisque nous avons élevé la relation Inde-France au rang de Partenariat stratégique global spécial. Notre partenariat est au service de la stabilité et… pic.twitter.com/WKy1Y3o6Xn— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੇਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੇਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾ CNRS ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੇਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ CNRS ਨਾਮਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ, ਟਿਕਾਊ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਕੱਢਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ "ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ" ਲਈ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਕਰੋਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਰੋਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।