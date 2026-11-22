ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, IMEC ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੇਲੀਸਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 22, 2026 at 1:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ IMEC (ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ), ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੇਲਿਸਲਵਾ ਪੈਟਰੋਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ X 'ਤੇ "ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੇਲਿਸਲਵਾ ਪੈਟਰੋਵਾ-ਚਾਮੋਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ" ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
Pleased to meet FM Bulgaria @vpetrova_mfa this afternoon. Reviewed our bilateral cooperation, including in trade, connectivity, investments, technology, security and talent mobility. Appreciated growing P2P linkages & cultural exchanges between our two countries, as well as deepening India-EU ties. Agreed that the India-EU FTA should be followed through by vigorous exchanges between our businesses. Also exchanged views on the prospects of IMEC and other connectivity initiatives. Appreciated the discussion on the Black Sea situation and the Ukraine conflict. 🇮🇳 🇧🇬— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 21, 2026
ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਟੈਲੈਂਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (European Union) ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ' (IMEC) ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ (Black Sea) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਵਾ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ "ਦੁਖਦਾਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ (Black Sea) ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।"
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀਆ (Sofia) ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ "ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀ" ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਪੁਲਾੜ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (mobility) ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।"
Opening remarks during meeting with FM @vpetrova_mfa of Bulgaria. 🇮🇳 🇧🇬 https://t.co/NlCttLevQg— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 21, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (European Union) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ (mobility) ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ (framework) ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 'ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ' (Horizon Europe) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਦਰਭ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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