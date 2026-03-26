ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਬੋਲੇ- ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ

ਪੁਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਵਾ ਮਹਿਲ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ "ਬਾਹੂਬਲੀ" ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

INDIAN AMBASSADOR TO THAILAND
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੁਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 4:03 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਦੂਤ ਪੁਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ "ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ" ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ "ਬਾਹੂਬਲੀ" ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ, ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ "ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟ੍ਰੀਟ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ 3D ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਪੁਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਪੁਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਵੀ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

INDIAN AMBASSADOR TO THAILAND

