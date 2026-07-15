ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਉੱਨਤ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ 10 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ।ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : July 15, 2026 at 7:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ
ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਫ਼ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ
ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰੌਡ-ਗੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਯਾਤਰੀ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,400 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।"
ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਅਧਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ, ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਰੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਿਥੀਅਮ ਫੈਰੋਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 350 ਬਾਰ (350 ਬਾਰ) ਤੱਕ ਸੰਕੁਚਿਤ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਸਾੜ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ-ਸ਼ੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗਰਜ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੈਵਿਕ-ਇੰਧਨ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO₂), ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (NOₓ), ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ (SOₓ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਬਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਿੱਧੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ 2-3 ਕੋਚ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 10-ਕੋਚ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2,600 ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2,600 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਗਭਗ 3,200 HP (2,400 kW) ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਸੰਰਚਨਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 400 kW ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।