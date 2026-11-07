IND A ਬਨਾਮ NZ A: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ
ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ A ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 227 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
Published : November 7, 2026 at 6:26 PM IST
ਲਿੰਕਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ- ਏ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ- ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਿੰਕਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 227 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ 70ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ (205 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 77 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਨਾਬਾਦ12 ਦੌੜਾਂ) ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 138 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
- 155(162) in 2nd Match. - 102(138) in 3rd Match. YASHASVI JAISWAL IS BOSSING IN THIS SERIES VS NEW ZEALAND A - INCREDIBLE, JAISWAL. 🫡🔥 https://t.co/vVe2ny0qmC— Tanuj (@ImTanujSingh) November 7, 2026
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ -ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ- ਏ ਨੂੰ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫੀਲਡਰਾਂ ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਚ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 54 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਟ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ 53 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ- ਏ ਲਈ ਡੈਨਰੂ ਫਰਨਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਮੈਕੇ ਨੇ ਵੀ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
IND A ਬਨਾਮ NZ A: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ A ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 227/2
ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 102, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 77
ਡੈਨਰੂ ਫਰਨਜ਼ 1/16, ਜੈਰੋਡ ਮੈਕਕੇ 1/45
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ - 11
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ A: ਰੀਸ ਮਾਰੀਓ, ਕਰਟਿਸ ਹੈਫੀ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮੈਥਿਊ ਬੋਇਲ, ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਮੈਕਸ ਚੂ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਮਰਨ ਪਾਲ, ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਂਡੇਲ, ਡੈਨਰੂ ਫਰਨਜ਼, ਜੈਕ ਗਿਬਸਨ, ਜੈਰੋਡ ਮੈਕੇ।
ਭਾਰਤ A: ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ।