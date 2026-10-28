ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਛੋਲਿਆਂ ਹੇਠ ਘਟਿਆ ਰਕਬਾ

ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਛੋਲਿਆਂ ਹੇਠ ਘਟਿਆ ਰਕਬਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰਫ 5.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 14.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
Published : October 28, 2026 at 6:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team) : Rabi Crop Sowing Affected: ਸਾਉਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 13% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਵਿਗੜਦੇ ਮੌਸਮੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫਸਲੀ ਸਾਲ (2026-27) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 27,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 11,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਸਲੀ ਸਾਲ (2026-27) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਇਹ 0.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਬਾ 3.77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲੇ, ਜੌਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ 14.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 5.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 58.07% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਬਿਜਾਈ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ 2.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 0.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਂ 50.99% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ 8.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 9.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ 0.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 0.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 0.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 0.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਕਬਾ 0.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਧਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 1.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ (ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਸਾਗ, ਜੌਂ, ਆਦਿ) ਹੇਠ ਰਕਬਾ 13,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 18.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਬਾ 28.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਧਣ ਦਾ ਰਕਬਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਮੌਸਮ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 13% ਘੱਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 38% ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 22% ਘੱਟ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 31% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 1.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 6% ਵੱਧ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਵਾਰ 0.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 0.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ (2026-27) 121 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 120.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੈਮਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।