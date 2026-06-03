CBSE ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ

CBSE ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 10:06 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 14,000 ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CBSE verification & Re-evaluation Portal update— CBSE HQ (@cbseindia29) June 2, 2026
The portal is currently supporting nearly 14000 concurrent users, with over 28000 successful submissions as of 10 pm today.
Based on student feedback, further improvements—including extended session time limits—have been…
ਦਰਅਸਲ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੋਰਟਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋਐਸਏਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੋਰਟਲ 2 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 2 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, 2026 (ਅੱਧੀ ਰਾਤ) ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ: ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ 100 ਰੁਪਏ
- ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ: ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25 ਰੁਪਏ
- ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪੰਨੇ
- ਪੂਰਕ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ
- ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ
- ਧੁੰਦਲੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ
- ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੈ
- ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰਕ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
CBSE ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ "ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ "ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ
ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1A ਲਈ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1A ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਮ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ "ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ" ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਰਸੀਦ
ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।