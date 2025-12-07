ETV Bharat / bharat

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਵਿੱਚ 14.96 ਲੱਖ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 14.61 ਲੱਖ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ETV Bharat)

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 0-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28,387 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27,561 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ, 26,735 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਹਿਮਥਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28,387 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਹਿਮਥਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ (ETV Bharat)

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਰੋਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ (ETV Bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਓਸੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

