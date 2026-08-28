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ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਰੱਖੜੀ: ਨਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਦੋਹਤੀਆਂ ਸਣੇ 4 ਮੌਤਾਂ, ਬਾਈਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ।

madhya pradesh in road accident on rakhi day
ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਰੱਖੜੀ... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2026 at 11:08 AM IST

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ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਢ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਦੋਹਤੀਆਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ

ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗੁਢ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੌੜਿਆਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 58 ਸਾਲਾ ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲਾ ਦੋਹਤੀ ਸ਼ਿਵੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਦੋਹਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਢ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਈਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ, 3 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸ਼ਿਵੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਾ ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗੁਢਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਸ਼ਿਵੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਈਕ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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BIKE SCOOTY COLLIDED REWA ACCIDENT
4 DEAD IN REWA BEFORE RAKHI
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