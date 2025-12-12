ETV Bharat / bharat

ਹਾਏ ਰੱਬਾ ! ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਇਆ 2,83,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ

ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ।

ELECTRIC BILL
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਖਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 12, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਚੰਦਰਕੋਨਾ : ਪੱਛਮੀ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਦਰਕੋਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 283,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਖਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਦਰਕੋਨਾ ਬਲਾਕ 2 ਦੇ ਢਾਈਖੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੀਪੀਐਲ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 300,000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲਾਂ 193,000 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਘਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ₹193,000 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ।"

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ 283,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਿੱਜ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 300,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀਪਦ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਬਿਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਬੀਪੀਐਲ ਮੀਟਰ, ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਂਟਮ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

