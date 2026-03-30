ETV Bharat / bharat

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 30, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਤਾਦਾ ਰਵਿੰਦਰ (35) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜਿਆਨਗਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ 2020 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਪੋਲੀਪੱਲੀ ਮੌਨਿਕਾ (29) ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਚਾਕੂ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵੀਵਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ (ETV Bharat)

ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦਾਰਾਪਾਲੇਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਿਆ।

ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਜੂਵਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾਰਾਪਾਲੇਮ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

BODY PATRS STORED IN REFRIGERATOR
NAVY EMPLOYEE KILLS PARAMOUR
INDIAN NAVY SATFF MURDER WOMEN
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.