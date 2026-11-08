ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ, ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 8, 2026 at 6:47 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 7:27 PM IST
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਨਕੂਟ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁਖਬਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਪਾਟ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਰੰਗੀਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਮੁਖਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
-ਧਰਮਾਨੰਦ ਸੇਮਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ-
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖਰਸਲੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਰਸਲੀ ਦੇ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਈਆ ਦੂਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਰੰਗੀਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਈਆ ਦੂਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਖਰਸਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਖਬਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਖਰਸਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।