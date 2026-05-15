ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ:ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ, 409 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ (FILE PHOTO, Information Department)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 11:05 AM IST

ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ/ਚਮੋਲੀ/ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.332 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ, 71,956 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰਧਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਅੱਜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ, 13,100 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,588 ਪੁਰਸ਼, 6,194 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 318 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ, 220,490 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਅੱਜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ, 1,2599 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,866 ਪੁਰਸ਼, 5,510 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 223 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2,18,024 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 4,38,514 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਅੱਜ, ਯਾਨੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ, 26,505 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13,274 ਪੁਰਸ਼, 13,085 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 146 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 5,50,087 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਅੱਜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ, 19,752 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12,451 ਪੁਰਸ਼, 6,786 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 515 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 343,833 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1332,434 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ-

  • 2022 ਵਿੱਚ, 15,64,248 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
  • 2023 ਵਿੱਚ, 19,58,863 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
  • 2024 ਵਿੱਚ, 16,53,581 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
  • 2025 ਵਿੱਚ, 17,68,795 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
  • 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, 69 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 487 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਡੀਐਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡੀਐਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ ਹਨ।

60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਡੀਐਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 51,939 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 70 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 'ਡਾਂਡੀ-ਕੰਡੀ' (ਡਾਂਗ-ਕੰਡੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਡੀਐਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 18,840 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

409 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 409 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।

180 ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੀਹਾਰਿਕਾ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਧਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਤ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 180 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 60 ਪਰਸ ਅਤੇ ਬੈਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

412 ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟ 'ਤੇ 412 ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ 30 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 600 ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

