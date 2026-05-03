ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ, 16 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ; ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : May 3, 2026 at 2:14 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਫਸੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਆਖਿਰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚੇ?
ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬੱਚੇ - ਸਿਧਾਰਥ, ਸ਼ਨੀ, ਗੋਲੂ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਕੱਲੂ - ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਚਾਨਕ ਪੌੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸਿਧਾਰਥ, ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੋਲੂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਵਨ ਅਤੇ ਕੱਲੂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੋਲੂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Siddharthnagar, Uttar Pradesh: Children who had been stranded for a day at a water tank, rescued by an Air Force helicopter. pic.twitter.com/Yu1wfmmR9p— ANI (@ANI) May 3, 2026
ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ
ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਅਤੇ ਕੱਲੂ, ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ Mi-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
On a request from state government authorities, an IAF Mi 17 V5 of Central Air Command (CAC) was deployed to rescue two stranded children, who were stuck on top of a water tank in Sidharth Nagar in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The children were stranded in the night as the ladder of… pic.twitter.com/dZ2D4shbQS— CAC, IAF (@CAC_CPRO) May 3, 2026
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਸੜਕ
ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਿਵਸ਼ਰਨੱਪਾ ਜੀਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।