ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ! ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ

'ਹਾਈ ਰਿਸਕ' ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

Four children born in UP
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 9:47 PM IST

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਟੀਐਮਯੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੌਰਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਐਮਯੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਭਲ ਦੇ ਅਸਮੋਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 31 ਸਾਲਾ ਅਮੀਨਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਰੂਣ ਕਟੌਤੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਲਾਹ

ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ੁਭਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੇ ਖੁਦ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਰੂਣ ਕਟੌਤੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਅਮੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਨਾ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।

