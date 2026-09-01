ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਬਣਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ ਜਪ ਐਂਟਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਬਣਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ ਜਪ ਐਂਟਰੀ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਉਜੈਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 1, 2026 at 10:36 PM IST
ਉਜੈਨ: ਬਾਬਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਰੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ, ਸੋਮਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਦੱਤ ਅਖਾੜਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਰਾਮਘਾਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਧਰਮ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰਾਮਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ-ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਜੈਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਰਾਮਘਾਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਾਚ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ
ਰੋਬੋਟ ਨੇ "ਆਕਾਸ਼ੇ ਤਾਰਕਮ ਲਿੰਗਮ ਪਤਾਲੇ ਹਟਕੇਸ਼ਵਰਮ, ਭੂਲੋਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲੋ ਲਿੰਗਤ੍ਰੇ ਨਮੋਸੁਤੇ" ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫਲਵਾੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਬਾਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਰ, ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਮਹਾਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, H1, H1-2, G1, ਅਤੇ R1 ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਮਹਾਕਾਲ ਸਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਸੀ। ਦੱਤ ਅਖਾੜਾ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਿਪਰਾ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਘਾਟ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਬੋਟ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਕਾਲ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠ ਕਬਾਇਲੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 1,100 ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮਹਾਦੇਵ ਦੀਆਂ 84 ਝਾਕੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਹਾਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀਆਂ 84 ਝਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜੈਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ 84 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਮਘਾਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ
ਉਜੈਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਰੋਬੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਮੰਨਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਰੋਬੋਟ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।