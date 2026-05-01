ਬਰਗੀ ਡੈਮ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਰੱਖਿਆ।
Published : May 1, 2026 at 6:40 PM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਜਬਲਪੁਰ: ਬਰਗੀ ਡੈਮ ਦੇ ਬੈਕਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡੁੱਬੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮੌਤ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਰਗੀ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਆਗਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਮਰਿਨਾ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਧੀ, ਸੀਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੂਜ਼ 'ਤੇ 43 ਤੋਂ 47 ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਬਰਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਐਸਪੀ ਅੰਜੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।" ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।