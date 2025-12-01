ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਬੁਲੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ।
Published : December 1, 2025 at 6:23 PM IST
ਠਾਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਭੋਈਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਪਤੀ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਸ਼ਬਨਮ ਅਹਿਮਦ (ਸੱਸ), ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ (ਸਹੁਰਾ, 32 ਸਾਲ), ਭਰਜਾਈ ਅਰਫਾ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਪੱਲਵੀਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਬੇਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਨਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਨਹਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਈਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਤਨਪਾਰਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 85, 316 (2), 352, 351 (2), 115 (2), 3 (5) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਤੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।