ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪਤੀ ਨੇ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 3, 2026 at 5:39 PM IST
ਤੇਲੰਗਾਨਾ/ਹਨੂੰਮਾਨਕੋਂਡਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਕੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਨੇਲੂ, ਆਇਨਾਵੋਲੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕਤਲ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ'
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰੰਗਲ-ਖੰਮਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
'ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲ'
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਓ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।