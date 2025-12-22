ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੱਪ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਸਵਾਇਆ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਾਪ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਰੂਥਾਨੀ ਨੇੜੇ ਪੋਡਾਤੁਰਪੇਟ ਟਾਊਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਗਣੇਸ਼ਨ (56), ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਮੋਹਨਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੋਡਾਤੁਰਪੇਟਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 11 ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਸਰਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮੀਦੀਪੁੰਡੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਮੋਹਨਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਲਾਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕਰੇਟ ਸੱਪ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
