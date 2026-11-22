ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾੜਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ !
Sonipat Groom Brezza Demand : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਾੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : November 22, 2026 at 6:05 PM IST
ਸੋਨੀਪਤ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਔਰਾ ਕਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-27 ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਾੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 2 ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਮਨਗਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਗਨੌਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੋਹਾਣਾ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਪੱਖ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾੜਾ
ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟਾਪਸ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਔਰਾ ਕਾਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਾੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨ ਅਤੇ ਟਾਪਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮੂਰਥਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਮਾਚੰਦ ਵਾਟਿਕਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਬਰਾਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾੜਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਿਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ-27 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਰੇਸ਼ਮ੍ਰਿਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ 2 ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਸੈਕਟਰ 27 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।