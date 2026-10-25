ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ , ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨ !

ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ , ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨ !
ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 25, 2026 at 11:42 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਲਿਫਟ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਵੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਵੋਲੀ ਤੋਂ ਰਿਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਪਵੇਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ 58 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ?
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਫਿਰ, ਰਿਵੋਲੀ ਤੋਂ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਹਾਊਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿਫਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਪਵੇਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਲੈਂਡ ਹਾਊਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ
ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਵੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਰਿਵੋਲੀ ਤੋਂ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰਿਵੋਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਪਵੇਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਨਿਉਕੁਲਰ ਟਰਾਲੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ- ਟਿਕੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਟਿਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
"ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"- ਟਿਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ
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