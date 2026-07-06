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ਘਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਣੇ 5 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ

ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਣੇ 5 ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ।

Rewari Haryana
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 6, 2026 at 7:19 AM IST

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ਹਰਿਆਣਾ: ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹੰਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਣੇ 5 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ

ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਬ ਫਟਣ ਵਰਗੀ ਸੀ।

ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਮਾਕਾ

ਹੰਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਤਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਧੀ ਤੰਨੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ (Ironing) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਬੀਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਧੂ, 3 ਸਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਡ ਗਏ।"

ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਨੂ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।"

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