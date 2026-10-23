ਲਾਲੂ ਬਣਿਆ ਨਾਨਾ, ਮੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, ਹੁਣ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੀ, ਮੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : October 23, 2026 at 3:49 PM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਲਾਲੂ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੀ ਮੋਨੀ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੀ ਜੋੜੀ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਲਿਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋਜੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ
ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋਜੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੱਪੋ ਜੋੜੇ, ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਲਿਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
'ਹਿੱਪੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ'
ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੱਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹਿੱਪੋ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਰਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੋਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੰਮੇ ਹਿੱਪੋ, ਮੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਜੰਮੇ ਹਿੱਪੋ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
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