ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਸੰਵਾਰਦਾ ਇਹ "ਬੈਟ ਸਰਜਨ", ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰੀਫ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਸੰਵਾਰਦਾ ਇਹ "ਬੈਟ ਸਰਜਨ", ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰੀਫ
ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਇਹ 'ਬੈਟ ਸਰਜਨ' ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
Published : February 4, 2026 at 2:47 PM IST
ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਘਨਸ਼ਿਆਮ (ਕਾਨ੍ਹਾ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਬੱਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ, ਸਗੋਂ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਵੀਟ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਲੇ ਦੀ ਪਕੜ, ਕਿਨਾਰਾ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਲੇ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਹ, ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ!" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬੱਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।