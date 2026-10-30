ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖੀ ਔਰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ
ਇਹ ਇਲਾਕਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : October 30, 2026 at 8:48 PM IST
ਪੌੜੀ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੈਲਿਸੈਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸਗੁੜੀ ਪੁਲ 2016 ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜ
ਪੁਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਕ ਚੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਔਰਤ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗਏ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਸਗੁੜੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਥਾਲਿਸੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਥਾਲਿਸੈਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥਾਲਿਸੈਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
"2016 ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਥਾਲਿਸੈਨ
उत्तराखंड में सरकार और उनके नुमाइंदे विकास के तमाम दावे करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, यह पहाड़ के रहवासी ही जानते हैं. यकीन ना हो तो यह तस्वीर देख लीजिए. जो थलीसैंण क्षेत्र की है. #Uttarakhand #pauri @pushkardhami @INCUttarakhand @UKGaneshGodiyal @anil_baluni https://t.co/FkJZtJVOaB— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 29, 2026
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੈੱਲ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਗੁੜੀ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।