ਸਕੂਲ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕੁੜੀ PGI 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ।
Published : October 31, 2026 at 10:05 AM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ/ਹਰਿਆਣਾ: ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੁੜੀ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"