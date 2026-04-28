"ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਰਾ": ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਂਦ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
Published : April 28, 2026 at 10:35 PM IST
ਓਡੀਸ਼ਾ: ਕੇਂਦੂਝਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2016 ਦੇ ਦਾਨਾ ਮਾਂਝੀ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਇਨਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਕਲਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹19,300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਤੂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ (ਮਸਾਨੀ) ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦੂਝਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਿਆਬ੍ਰਤ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ (ਸੋਮਵਾਰ), ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੱਲੀਪਾਸ਼ੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ।"
ਪਟਨਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਸ ਦੰਡਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"