ETV Bharat / bharat

ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵਾਹਨ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

HUSBAND TOOK WIFE BODY ON BIKE
ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਤੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'

ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਦੇ ਲਾਇਕੇਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਭਟਲਾਏੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਓਡੀਆਪਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਛੱਤਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਮੁਨਾ ਛੱਤਰੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਦਰਾਜੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

'ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'

ਫਿਰ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਛੱਤਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। "ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।'

'ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਡੀਐਮਓ) ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ।"

ਸੀਡੀਐਮਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

JHARSUGUDA WIFE DEAD BODY ON BIKE
HEALTH SYSTEM CRISIS
JHARSUGUDA NEWS
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
HUSBAND TOOK WIFE BODY ON BIKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.