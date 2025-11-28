ETV Bharat / bharat

ਲਾੜੇ ਨੇ ਦਹੇਜ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਵਾਪਿਸ,ਕਿਹਾ-ਮੇਰਾ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੇ ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 31 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

MUZAFFARNAGAR MARRIAGE EXAMPLE
ਲਾੜੇ ਨੇ ਦਹੇਜ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਵਾਪਿਸ,ਕਿਹਾ-ਮੇਰਾ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ (groom family)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਯੂਪੀ): ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਾੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

'ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ'

ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ, ਬੁਢਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਗਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਵੀਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਿਤੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮੇ ਵੀ ਹਨ।


ਲਾੜੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਲੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ:

ਅਵਧੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾੜੇ ਅਵਧੇਸ਼ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਲੇਟ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਅਵਧੇਸ਼ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਲੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜੇ, ਅਵਧੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'


ਹਰ ਕੋਈ ਲਾੜੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ :

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ:

ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਅਵਧੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿਆਹ
ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ
ਲਾੜਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ
GROOM BECAME EXAMPLE
MUZAFFARNAGAR MARRIAGE EXAMPLE

