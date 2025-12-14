ETV Bharat / bharat

ਔਰਤ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

WOMAN GIVES BIRTH BABY IN TOILET
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰੱਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਨੀਆਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ?

ਜਿਸ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਫਰੱਕਾ ਦੇ ਖੋਸਲਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੱਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨੀਆਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਆਲਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਨੀਆਗ੍ਰਾਮ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ।

ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਲਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫਰੱਕਾ ਦੇ ਬੇਨੀਆਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬੱਲਾਲਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਫਰੱਕਾ ਦੇ ਖੋਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨੀਆਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।"

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ

ਆਲਮ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਟਾਇਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਫਰੱਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾ. ਮਸੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਰੀਫ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰੱਕਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਰੱਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾ. ਮਸੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਣੇਪਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

