ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੈਲਮੇਟ, ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਕੁਚਾਮਨਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ...

helmet to guests from groom side
ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੈਲਮੇਟ, ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
ਕੁਚਮਨਸਿਟੀ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜਾਂ "ਜੰਝੂਵਾਰੀ" ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕੁਚਮਨਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੈਲਮੇਟ, ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ (ETV Bharat)

ਵਰਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਮੇਟ ਗਿਫਟ

ਕੁਚਮਨਸਿਟੀ ਦੇ ਪਦਮਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੋਜ ਬਰਵਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਬੇਦਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਮਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਮੇਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰੇਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਮੇਟ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਲਾੜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰਾਮਕਰਨ ਕੁਮਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 286 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬਿਲਾਸੀ ਦਾਸ ਬਾਗੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੇਮਲਤਾ ਕੁਮਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਰਾਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁੰਨਾਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਮੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਸਰਿਤਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੰਝੁਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਨੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

