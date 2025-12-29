ETV Bharat / bharat

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।

women beaten to death in superstition
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 29, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਲਬੁਰਗੀ (ਕਰਨਾਟਕ): ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਭੂਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ GIMS ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਲ ਗੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਮੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਮਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਮਿਠਕਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਜੀਆਈਐਮਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਅਲੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

DEATH IN SUPERSTITION
SUPERSTITION DEATHS MAHARASHTRA
ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ
KARNATAKA NEWS
SUPERSTITION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.