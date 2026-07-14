ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ

ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ
ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 14, 2026 at 9:10 PM IST
ਵਾਸ਼ਿਮ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਰੁੱਧੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਜਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਵਰਧਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ (30) ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਸੀਨਬਾਨੋ (28) ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਰੰਜਾ ਲਾਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਰੁੱਧੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਕਰਾਂਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਜਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਰਾਂਜਾ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਰਾਂਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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