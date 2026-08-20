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'ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ 40 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚੇ, ਫਿਰ 6 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?', ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਕੁੱਤਾ'

ਖੰਡਵਾ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਕ ਸਪਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

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ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਕੁੱਤਾ'... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 11:52 AM IST

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ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੰਡਵਾ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੰਡਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੀਪਕ 'ਮੁੱਲੂ' ਰਾਠੌਰ, ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?"

ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਕੁੱਤਾ' (ETV Bharat)

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੀਪਕ 'ਮੁੱਲੂ' ਰਾਠੌਰ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਡੀਐਮ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਬਾਰਦੋਲੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13,400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ।"

ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ 'ਮੁੱਲੂ' ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

dog bite cases, sterilization scam khandwa
ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਕੁੱਤਾ'... (ETV Bharat)

ਏਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਖੰਡਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੇ.ਆਰ. ਬਰੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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DOG COMPLAINTS IN MP

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