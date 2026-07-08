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ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ; ਜਾਣ ਲਓ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮਹੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੇਮੂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ।ਸਿਧਾਰਥ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Madhya Pradesh Train stop for samosa tea
ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 12:15 PM IST

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ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਸ ਵਾਂਗ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮਹੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡੇਮੂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ (ETV Bharat)

ਸਮੋਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ

ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮਹੂ (ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡੇਮੂ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗਵਾਸਾ, ਰਾਉ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੋਸੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਟਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਮੋਸੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮੋਸੇ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਟਾਫ ਸਮੋਸੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਸਮੋਸੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੋਸਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮਹੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ DEMU ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਰਾਉ ਦੇ ਕਚੋਰੀ ਸਮੋਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਰਾਉ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਚੋਰੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮਹੂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ DEMU (ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਨਿਟ) ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

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