6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ HIV ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਅੱਤਲ
ਛੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 19, 2025 at 2:16 PM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸਤਨਾ: ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਛੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦੋ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਭਾਰਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਛੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਭਾਰਸਤ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਈਓ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਟੀਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦੋ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਮਭਾਈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਨੰਦਲਾਲ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੂਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ. ਰਜਨੀਸ਼ ਸਾਹੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਭੂਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਰਾਏਗਾਓਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਲਪਨਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।