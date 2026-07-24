3 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪਤਨੀ, ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

3 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪਤਨੀ, ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : July 24, 2026 at 2:16 PM IST
ਖਗੜੀਆ (ਬਿਹਾਰ): ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਤੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ
ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗੌਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨੂ ਸਾਹ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪਤਨੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੂ ਸਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦੀ ਰਹੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਈ
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੂ ਸਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ।
"ਮਨੂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।"
ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੂ ਸਾਹ, ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗੌਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਮਨੂ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।