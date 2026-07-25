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ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

KOLLAM KULATHUPUZHA MOTHER DEATH
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਿਹਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 25, 2026 at 3:41 PM IST

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ਕੇਰਲ/ਕੋਲਮ: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਲਮ ਦੇ ਕੁਲਥੁਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਪੀਐਲ ਟੂਐਫ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਿਨਨਾਥੰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ।

ਚਿਨਨਾਥੰਮਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ (55), ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਖ (ਭਸਮ) ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਥੁਪੁਝਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪਰੀਪੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਥੁਪੁਝਾ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਥੁਪੁਝਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।"

ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।"

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ

ਜਦੋਂ ਕੁਲਥੁਪੁਝਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਕੁਲਥੁਪੁਝਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪਰੀਪੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਗਈ। ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਬੰਧ

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ," ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

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KOLLAM KULATHUPUZHA MOTHER DEATH

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