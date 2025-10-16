ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਮਛੇਰਾ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਮਛੇਰਾ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਫਿਸ਼ (NeedleFish) ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਛੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
Published : October 16, 2025 at 8:57 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ/ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਛੇਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਮੱਛੀ (ਨੀਡਲਮੱਛੀ) ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥੁੱਥਣ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚੁਭੋ ਦਿੱਤੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ, ਅਕਸ਼ੈ ਅਨਿਲ ਮਜਲੀਕਰ, ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਡਾਂਡੇਬਾਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥੁੱਥਣ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ KRIMS ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਨਿਲ ਮਾਜਲੀਕਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਮੌਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਗਣਪਤੀ ਉਲਵੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਲਵੇਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਕਲਾ ਵੈਦਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।