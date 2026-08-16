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ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੈਂਟਰ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਗੜ ਧਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਟਰੱਕ 11,000 ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

CANTER CONTACT WITH HIGH TENSION
ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੈਂਟਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 3:20 PM IST

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ਕਰਨਾਲ/ਹਰਿਆਣਾ: ਘਰੌਂਦਾ ਦੇ ਤੇਲੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਗਰ ਧਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 11,000 ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੈਂਟਰ (Etv Bharat)

ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਸਵਾਰ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਮੰਜਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 11,000-ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।

ਚੀਕਾਂ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ

ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਝਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੈਂਟਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰੌਂਦਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ।

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CANTER CONTACT WITH HIGH TENSION
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ
ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ ਚ ਕੈਂਟਰ
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