ETV Bharat / bharat

ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ, ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਲਾੜਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਹੇਜ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

BARAT ARRIVES IN BULLOCK CART
ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਲਾੜਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੋਕਾਰੋ/ਝਾਰਖੰਡ: ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਵੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬੋਕਾਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ। ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਲਾੜਾ (ETV Bharat)

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ

ਕਸਮਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੇਲੀਆਡੀਹ ਤੰਗਟੋਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਨਾਰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਤੋ ਨੇ ਮੁੰਗੋ ਬਾਗਦਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਵੇਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਲਾੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਡਮਾਲੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੂੰਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦਾਜ-ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ।

BARAT ARRIVES IN BULLOCK CART
ਬੈਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਾੜਾ (ETV Bharat)

"ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।" - ਜਨਾਰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਤੋ

ਰਵਾਇਤੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਬੈਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਜੂਰਾ ਵਾਸੀ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਡੁਮਰਕੁਦਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੁਦਮਲੀ ਨੇਗਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤ
UNIQUE WEDDING IN BOKARO
ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਬਿਨਾ ਬਿਆਹ
ਬੋਕਾਰੋ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ
BARAT ARRIVES IN BULLOCK CART

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.