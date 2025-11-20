ETV Bharat / bharat

5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ; ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ

ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Horror Killing in Rohtak
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 20, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read
ਹਰਿਆਣਾ/ਰੋਹਤਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਹਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਏ ਉਸਦੇ ਦਿਓਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਓਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ।

ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)

ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ

ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਪਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ।

ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਭਰਾ

ਸਪਨਾ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਾਹਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਪਨਾ (23 ਸਾਲ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕਾਹਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।"

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਸਪਨਾ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਪਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਪਨਾ, ਮਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਤ 9:40 ਵਜੇ, ਸਪਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸੰਜੂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਪਨਾ ਦੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਲ (ਸਪਨਾ ਦਾ ਦਿਓਰ) ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੰਜੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਪਨਾ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਤਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

HORROR KILLING IN ROHTAK
ROHTAK KAHNI VILLAGE
WOMAN MURDERED IN ROHTAK
ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ
HORROR KILLING IN ROHTAK

