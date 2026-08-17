ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 2:12 PM IST
ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਖਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਂਡਾ ਮਹਿਤੌਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਲਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਕਸਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
"ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਕਨਖਲ
ਲਾੜੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।