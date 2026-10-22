95 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਵਾਇਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ
ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੌਫਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 22, 2026 at 9:05 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਭਰੂਚ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਰੂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 95 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪਟੇਲ ਉਰਫ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪਟੇਲ ਉਰਫ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਪਟੇਲ ਉਰਫ਼ ਇਸਾਪ ਦੀ ਅੱਧ ਨਗਨ ਅਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਭੇਤ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਮੋਦ ਤਾਲੁਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਖਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਸ਼ਰਾਦ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।" ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮੋਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,"। ਅਮੋਦ-ਜੰਬੂਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੀ.ਐਲ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇਖਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।" ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 13,150 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮੋਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਇਖਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ।"
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