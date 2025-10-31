ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਨੇ ਉਗਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲੌਕੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲਸਣ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਨੇ ਉਗਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲੌਕੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲਸਣ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਲੌਕੀ ਉਗਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 31, 2025 at 7:02 PM IST
ਫਤਿਹਾਬਾਦ: ਭੂਥਾਨ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਲੌਕੀ (ਘੀਆ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਰਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਲੌਕੀ ਉਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ
27 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਸਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਰਵੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖੁਦ ਉਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਲੌਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਵਾਨੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 700 ਤੋਂ 900 ਕੁਇੰਟਲ ਲੌਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂਸ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।"
ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਰਵੀ ਨੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੇਲੇ ਅਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਤਾਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਸਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। "ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
'ਕਮਾਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'
ਰਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਸਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਕਿਸਮ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਸਣ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 100% ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਫਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿਯਮਤ ਲਸਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਯਮਤ ਲਸਣ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਸਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਦਾ ਭਾਰ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਲਸਣ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਲਸਣ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਕਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਸਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਸਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਸਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸਮ
ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਸਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲਸਣ ਨਾਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਮ ਲਸਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਰਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।