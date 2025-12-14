ETV Bharat / bharat

ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ "ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ" ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

DELHI SEELAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲਮਪੁਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ₹230 ਤੋਂ ₹350-400 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਬਲ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਲਮਪੁਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਇਹ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਫਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

DELHI SEELAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (Etv Bharat)

"ਕਿਲੋ ਕੀਮਤਾਂ" ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਕੰਬਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੂਰਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ₹230 ਤੋਂ ₹450 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸੀਲਮਪੁਰ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

DELHI SEELAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (Etv Bharat)

ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਉਪਲਬਧ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜਟ 4-5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਹਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ₹260 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੀਲਮਪੁਰ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ "ਕਿਲੋ ਭਾਵ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

SEELAMPUR BLANKET IN DEMAND
SEELAMPUR BLANKET MARKET
ਸੀਲਮਪੁਰ ਕੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ
BLANKETS MARKET IN WINTER SEASON
DELHI SEELAMPUR HANDLOOM INDUSTRY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.