ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ

ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ
ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ।
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ।
"ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ"
ਆਪਣੇ ਵਿੰਡਸਰ ਪਲੇਸ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਏਗੀ।"
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ"
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਡਰ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
