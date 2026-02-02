ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ, ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਲ਼ਾ

ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ, ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਲ਼ਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : February 2, 2026 at 1:03 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ:
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ:
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।'
'ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਘਰ 46, ਮੰਨੂਗੰਜ ਖੁਦਬੁਡਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਗਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਹੈ। -ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੁਲਿਸ
'ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁੰਜਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਜਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁੰਜਨ ਨੇ ਖੁਦਬੁਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਜਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੰਜਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਕਾਸ਼ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ:
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯਮਕੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।