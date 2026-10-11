ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਧ, ਬੋਲੇ- ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ...

ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਧ, ਬੋਲੇ- ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ...
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਲਵ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
Published : October 11, 2026 at 2:30 PM IST
ਚੰਦੌਲੀ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ (ਪਿੰਡ ਦਾਨ) ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਸੋਨਭਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਰਾਧ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤ੍ਰੂ ਵਿਸਰਜਨ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਸਰਜਨ ਦਿਵਸ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ (ਅੰਤਮ ਰਸਮ) ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ (ਅੰਤਮ ਰਸਮ) ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
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